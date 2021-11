Basketballer Curry groots bij imponerende Warriors

Met Stephen Curry als uitblinker hebben de Golden State Warriors in New York Brooklyn Nets verslagen. Het topduel in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA eindigde in 117-99, mede dankzij 37 punten van Curry die zijn voormalig ploeggenoot Kevin Durant aftroefde.

Curry was goed voor liefst negen driepunters voor de Warriors die kort voor de pauze de wedstrijd in handen namen. Daar konden James Harden (24 punten) en Durant (19) niets aan veranderen. Met de winst verstevigde Golden State de leidende positie in de Western Conference met inmiddels twaalf overwinningen tegen twee nederlagen.

De ploeg van coach Steve Kerr lijkt daarmee weer een serieuze titelkandidaat nadat het de afgelopen twee seizoenen de play-offs was misgelopen. Zondag hadden de Warriors verrassend verloren van Charlotte Hornets. “Dit was een goed antwoord van ons”, zei Curry. “Hier leren onze jonge spelers van. We hebben laten zien hoe we ons kunnen revancheren.”

Durant was vol lof over Curry: “Hij is een meester in wat hij doet”, klonk het met respect. “Dit was een Hall-of-Fame-niveau.”