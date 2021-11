Hockeysters Oranje ontevreden over teamklimaat, KNHB grijpt in

Hockeybond KNHB heeft een externe begeleider aangesteld die ervoor moet zorgen dat het teamklimaat bij het nationale vrouwenteam verbetert. De KNHB doet dat omdat internationals in een evaluatie hebben aangegeven over dat klimaat niet tevreden te zijn. “Er is geconstateerd dat de groepscultuur, de onderlinge communicatie en het individuele welzijn van speelsters en staf punten zijn die verbeterd kunnen worden”, aldus de hockeybond.

De Nederlandse hockeysters wonnen afgelopen zomer goud bij het EK en de Olympische Spelen. Net als na vorige grote toernooien, volgde een evaluatie. Daar kwamen nu, in de individuele gesprekken, een aantal zaken naar voren.

De externe begeleider gaat samenwerken met de speelsters, coach en andere stafleden om de gewenste verbeteringen te bewerkstelligen, aldus de KNHB. Naast de externe begeleider wordt er ook een extra vertrouwenspersoon aangesteld. De KNHB hoopt daarmee dat speelsters niet alleen tijdens evaluatiegesprekken maar ook gedurende het jaar hun ervaringen en gevoelens delen.

“De KNHB meent dat dit geen gewenste situatie is en vindt vanzelfsprekend het individueel welzijn van alle betrokkenen belangrijk”, aldus de hockeybond over de uitkomst van de evaluatiegesprekken. “We hebben behoefte aan een nog zorgvuldiger totaalbeeld van de samenwerking, sfeer, het prestatieklimaat en de onderlinge communicatie. Daarom heeft de KNHB besloten na te gaan hoe dit wordt ervaren en wat eventuele verbeterpunten kunnen zijn. Deze analyse wordt door onafhankelijke personen uitgevoerd.”

De KNHB heeft de voorbije periode meerdere keren contact gehad met NOC*NSF, om de sportkoepel op de hoogte te houden van de gang van zaken. “De hockeybond doet inhoudelijk geen mededelingen over het huidige proces met de externe begeleider alsmede de analyse die gedaan wordt omdat de hockeybond de privacy van het team en alle betrokkenen wil respecteren en daarnaast veel waarde hecht aan een zorgvuldig verloop.”