KNVB beslist over doorgaan voetbalwedstrijden zonder publiek

De KNVB maakt in de loop van de dag bekend of komend weekeinde wordt gevoetbald in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Een deel van de clubs wil niet zonder publiek spelen en pleitte daarom de afgelopen dagen voor uitstel van de wedstrijden. Tot zeker 4 december moeten de stadions leeg blijven.

Het kabinet besloot vrijdag dat publiek drie weken lang niet welkom is bij alle sportwedstrijden, zowel bij de profs als de amateurs. Het is een van de maatregelen om het aantal coronapatiƫnten terug te dringen en de druk op de ziekenhuizen te verlichten.

Heel wat clubs lieten toen direct weten voorstander te zijn van het verplaatsen van de komende twee speelrondes. De KNVB besloot daarop de mogelijkheden te onderzoeken, in samenspraak met onder meer de lokale autoriteiten en tv-zender ESPN. De maatregelen gelden tot 4 december, maar in de voetbalwereld bestaat de vrees dat het langer gaat duren. Wedstrijden zonder publiek betekenen omzetverlies voor de clubs, die bovendien hun seizoenkaarthouders en de kopers van losse kaartjes dan moeten compenseren.