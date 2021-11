Tennisster Muguruza treft Kontaveit in eindstrijd WTA Finals

Garbiñe Muguruza neemt het in de eindstrijd van de WTA Finals op tegen Anett Kontaveit uit Estland. Nadat Muguruza haar landgenote Paula Badosa in de halve finales in het Mexicaanse Guadalajara had verslagen, plaatste Kontaveit zich voor de finale door te winnen van Maria Sakkari uit Griekenland in drie sets: 6-1 3-6 6-3.

Kontaveit, als achtste geplaatst op het eindejaarstoernooi, won haar eerste twee groepswedstrijden, maar verloor haar laatste partij in de groep van Muguruza met 6-4 6-4. De Estse was toen echter al zeker van een plaats in de halve finales en de Spaanse nog niet.

Tegen Sakkari was ze duidelijk de betere in de eerste set met twee breaks, maar de Griekse knokte zich terug. In de derde set brak Kontaveit op 4-3 de opslagbeurt van haar tegenstandster voor de tweede keer en serveerde de wedstrijd vervolgens uit.

Muguruza, bezig aan haar vierde deelname aan de Finals, won in de halve eindstrijd in twee sets van haar 24-jarige landgenote Badosa: 6-3 6-3.