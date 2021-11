Tennisster Osaka bezorgd over verdwenen Chinese collega Peng

Tennisster Naomi Osaka zegt in ‘shock’ te zijn over de situatie rond haar Chinese collega Peng Shuai. Van haar is niets meer vernomen sinds ze eerder deze maand voormalig vicepremier Zhang Gaoli op het Chinese sociale medium Weibo van seksueel misbruik beschuldigde. Osaka postte een bericht op Twitter met de inmiddels veelvuldig gebruikte hashtag #WhereIsPengShuai. “Censuur is nooit goed. Ik hoop dat Peng Shuai en haar familie het goed maken en veilig zijn”, schreef de Japanse viervoudig grandslamwinnares.

Het bericht van Peng (35) werd snel verwijderd van Weibo, haar account gesloten. Sindsdien is niets meer van haar vernomen. “Ik ben in shock door deze situatie. Ik stuur heel veel licht en liefde haar kant op”, aldus Osaka die wereldwijd meer dan een miljoen volgers heeft op Twitter. Eerder had onder meer de Serviër Novak Djokovic, de nummer 1 bij de mannen, onder dezelfde hashtag zijn zorgen geuit.

China zwijgt over de zaak rond de toppoliticus. Geen medium durft het aan erover te berichten. Volgens de bond voor proftennissters WTA is Peng Shuai veilig en wordt ze niet bedreigd. Dat zei WTA-voorzitter Steve Simon maandag, zich beroepend op de Chinese tennisbond.