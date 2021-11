Tennisster Schuurs loopt dubbelfinale op WTA Finals mis

Tennisster Demi Schuurs en haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar-Martinez zijn op de WTA Finals gestrand in de halve finale. Ze verloren op het eindejaarstoernooi in de Mexicaanse stad Guadalajara in de supertiebreak van de olympisch kampioenen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova uit Tsjechië: 6-3 3-6 6-10.

Het Tsjechische duo dat als eerste is geplaatst in Mexico, was in de groepsfase van de WTA Finals ongeslagen gebleven, maar verloor de eerste set van Schuurs en Melichar-Martinez. Krejcikova en Siniakova hadden het overwicht in de tweede set en namen ook een voorsprong in de afsluitende matchtiebreak. Het duo liep uit naar 5-1 en gaf die marge niet meer uit handen. Op 9-6 maakte Siniakova het op het tweede matchpoint af met een volley.

Schuurs en Melichar, die is geboren in Tsjechië, wonnen in de groep twee van hun drie wedstrijden. De 28-jarige Limburgse bereikte twee jaar geleden met de Duitse Anna-Lena Grönefeld ook de laatste vier bij de WTA Finals.

De andere halve finale in het dubbelspel in Guadalajara gaat tussen het Japanse duo Shuko Aoyama/Ena Shibahara en de Belgische Elise Mertens en haar Taiwanese partner Hsieh Su-wei.