Antetokounmpo leidt Bucks met 47 punten langs LA Lakers

De Griekse basketballer Giannis Antetokounmpo heeft Milwaukee Bucks met maar liefst 47 punten aan een overwinning op Los Angeles Lakers geholpen: 109-102. De 26-jarige ster van de NBA-kampioen had dit seizoen nog niet eerder zoveel punten gemaakt in één wedstrijd. Antetokounmpo schoot vooral in de eerste twee kwarten vrijwel alles raak.

Bij de Lakers, die het nog altijd moeten doen zonder de geblesseerde superster LeBron James, was de 20-jarige Talen Horton-Tucker met 25 punten de meest productieve speler. Russell Westbrook kwam tot 19 punten en 15 assists voor de ploeg die in 2020 kampioen werd van de NBA.

Washington Wizards, de koploper in het oosten, verloor met 97-87 bij Charlotte Hornets. Het betekende de vierde nederlaag voor de Wizards, die tien wedstrijden wonnen.

Phoenix Suns boekte de tiende overwinning op rij. De verliezend NBA-finalist van afgelopen seizoen klopte Dallas Mavericks met 105-98 en staat met elf zeges tegenover drie nederlagen op de tweede plek in het westen, achter Golden State Warriors (12-2).