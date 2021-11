Nog geen uitsluitsel na herzieningsverzoek Mercedes in Formule 1

Formule 1-coureur Max Verstappen (Red Bull) weet nog niet waar hij aan toe is na het protest dat Mercedes heeft ingediend tegen de gang van zaken tijdens de Grand Prix van Brazilië afgelopen zondag. Na een uitgebreide hoorzitting in Doha met de twee betrokken teams via een videoconferentie kwam er nog geen uitsluitsel van de dienstdoende stewards. Volgens een woordvoerder van de internationale autosportfederatie FIA wordt de beslissing pas vrijdag bekendgemaakt, twee dagen voor de Grote Prijs van Qatar.

Mercedes, de renstal van titelhouder Lewis Hamilton, diende afgelopen dinsdag een formeel verzoek in om een incident in Brazilië opnieuw te beoordelen aan de hand van nieuw bewijsmateriaal. In ronde 48 op het circuit Interlagos wilde de snellere Hamilton buitenom voorbij koploper Verstappen, maar de Nederlander liet dat niet toe. De twee reden wiel aan wiel de bocht in, waarbij Verstappen zijn Britse rivaal dwong buiten de baan te rijden om een botsing te voorkomen.

De raceleiding onderzocht het incident tijdens de wedstrijd, maar zag geen aanleiding in te grijpen. Twee dagen later tekende Mercedes alsnog officieel protest aan. Volgens de renstal van Hamilton had Verstappen op zijn minst een tijdstraf moeten krijgen voor zijn actie. Mercedes verzocht om heropening van de zaak, op basis van videobeelden die zijn gemaakt vanuit de cockpit van Verstappen en waarover de wedstrijdleiding tijdens de race niet beschikte.

De hoorzitting van donderdag in Doha was bedoeld om te bepalen of Mercedes met recht het incident opnieuw kan laten beoordelen. Concreet gaat het om de vraag of er een essentieel, relevant en nieuw element wordt ontdekt dat voorheen niet beschikbaar was voor de partijen die om de procedure verzoeken. In het ergste geval kan een eventueel nieuw onderzoek van de stewards ertoe leiden dat alsnog een fout van Verstappen wordt geconstateerd. Voor de kopman van Red Bull dreigt er dan toch nog een straf.

Hamilton won in Brazilië nadat hij Verstappen in ronde 59 alsnog had ingehaald. De Nederlander eindigde als tweede en zag zijn voorsprong in de WK-stand teruglopen naar 14 punten, met nog drie races te rijden.

Verstappen sprak donderdag in Doha monter de verwachting uit dat hij wordt vrijgesproken. “En als dat niet gebeurt, is dat niet het einde van de de wereld. Indien ik de kans krijg, zou ik die actie herhalen”, antwoordde hij ook desgevraagd.