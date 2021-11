Nuyens eist bij UCI schadevergoeding Jumbo-Visma in zaak-Van Aert

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma moet volgens Nick Nuyens een schadevergoeding gaan betalen voor de perikelen rond de overstap van Wout van Aert, drie jaar geleden. De Belgische wielrenner besloot in september 2018 zijn contract bij de ploeg van Nuyens te ontbinden en ging vervolgens voor Jumbo-Visma rijden. Nuyens (41) beschuldigde Van Aert van contractbreuk en eiste eerder voor de rechter een schadevergoeding van 1,1 miljoen euro van de renner, die uiteindelijk door het arbeidshof in Antwerpen werd veroordeeld tot een boete van 662.000 euro.

Nu wil Sniper Cycling, het bedrijf van de Belgische oud-prof Nuyens, ook geld zien van Jumbo-Visma. “Het gaat niet meer over Nuyens versus Van Aert, dit is een opvolging van het dossier. Als de UCI niets doet, treft dat alle ploegen”, zegt de advocaat van Nuyens in Belgische media. “Mijn cliĆ«nt treedt op voor de wielerwereld en wil schadevergoeding van Jumbo-Visma.”

Een woordvoerder zegt dat Jumbo-Visma niets van de UCI heeft gehoord. De Nederlandse formatie wil dan ook niet reageren op de berichten.