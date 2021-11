Verstappen al lopend op de baan in Qatar

Max Verstappen heeft zich donderdag al op de baan van het Losail International Circuit laten zien. De leider in het WK-klassement van de Formule 1 verkende lopend het asfalt, in gezelschap van onder anderen zijn vader Jos. Verstappen (24) slaat de zogeheten ‘track walk’ normaal gesproken over, maar voor de eerste Grote Prijs van Qatar in de Formule 1 wilde hij graag met eigen ogen zien hoe de ruim 5 kilometer lange baan erbij ligt.

De Nederlander deed dat eerder dit seizoen ook in Zandvoort. Verstappen kent het vernieuwde circuit in de Noord-Hollandse duinen goed, maar gaf op de donderdag voor de race zijn engineers min of meer een rondleiding. Drie dagen later vierde hij voor een uitzinnig publiek de zege in de Dutch GP.

Het circuit van Losail, ten noorden van Doha, maakt sinds 2004 deel uit van het MotoGP-seizoen. De Formule 1-coureurs racen dit weekeinde voor het eerst over de baan. Vrijdag zijn twee vrije trainingen, zaterdag staat na de derde training de kwalificatie voor de race van zondag op het programma. Met nog drie grands prix te gaan, heeft Verstappen in de strijd om de wereldtitel 14 punten voorsprong op Lewis Hamilton.

“Het is voor ons een nieuwe baan, we zijn hier nog nooit geweest”, zei de Nederlander. “Ik ben heel benieuwd hoe het is om hierop te racen. Hopelijk kunnen we goed presteren.”