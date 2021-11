Wielrenner Valverde (41) slaat in laatste jaar de Tour over

Wielrenner Alejandro Valverde laat in zich in zijn laatste jaar als prof niet meer zien in de Tour de France. De 41-jarige veteraan van Movistar wil in 2022 wel meedoen aan de Giro d’Italia en de Vuelta in eigen land. “Ik ga genieten van mijn laatste jaar als prof”, zei Valverde tegen Spaanse media.

De Spanjaard onthulde zijn programma voor komend jaar in Sangüesa, een plaats in de noordelijke regio Navarra waar Valverde samen met enkele teamgenoten het begin maakte met het planten van duizend bomen. De ploeg Movistar wil hiermee een bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Valverde mikt in het voorjaar op de Ardennenklassiekers, zoals de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Hij won die koersen al respectievelijk vijf en vier keer. Valverde eindigde in alle grote rondes op het podium. Hij won de Vuelta in 2009, werd derde in de Tour van 2015 en een jaar later ook derde bij zijn debuut in de Giro. De Italiaanse etappekoers wil Valverde komend jaar voor de tweede keer rijden.

Het afscheid volgt dan in de Vuelta, die start in Nederland. Na een ploegentijdrit op 19 augustus in Utrecht zijn er twee etappes door Nederland, van Den Bosch naar Utrecht en een rit met start en finish in Breda. De Spaanse etappekoers eindigt op 11 september in Madrid. De rest van het parcours wordt op 16 december gepresenteerd. De Vuelta van dit jaar eindigde voor Valverde met een val in de zevende etappe, waarbij hij een sleutelbeenbreuk opliep.