Zeilduo Van Aanholt/De Ruijter verliest koppositie op WK

De zeilsters Odile van Aanholt en Elise de Ruijter zijn op de derde dag van het wereldkampioenschap in 49erFX-klasse hun leidende positie kwijtgeraakt. Het Nederlandse gelegenheidsduo stuurde hun boot donderdag in de drie races respectievelijk als derde, tiende en negende over de finishlijn. Hun Noorse rivalen Helene Næss en Marie Rønningen sloten de dag in Oman af met een zege.

Dat was net genoeg om de eerste plaats over te nemen. Het verschil is na aftrek van het slechtste resultaat slechts 1 punt. Het Finse koppel Ronja Grönblom/Veera Hokka bezet met een geringe achterstand de derde plaats met evenveel punten als de Braziliaansen Martine Grael en Kahena Kunze.

Bij de mannen in de 49er stevenen Bart Lambriex en Floris van de Werken voor de kust van Al-Mussanah af op een medaille. Ze finishten donderdag tweemaal als tweede en een keer als vijfde. Door die prestaties nestelden ze zich bovenaan het klassement met 31 punten, vier meer dan de Duitsers Tim Fisher en Fabian Graf. Jakob Meggendorfer en Andreas Spranger, eveneens uit Duitsland, volgen als derde. De Australiërs Otto Henri en Miles Davey, die als leiders aan de dag begonnen, vielen terug naar de zesde plaats.

Lambriex en Van de Werken beginnen vrijdag aan het echte werk in de dan gevormde ‘gold fleet’ met de beste zeilers van de twee kwalificatiegroepen. “Dan is het niveau wat hoger en de vloot ook wat groter. Dus er gaan denk ik nog meer verschuivingen plaatsvinden in het klassement. De eerste plek waar we nu staan zegt nog niet zoveel over het hele toernooi. Wel dat we vandaag een goede dag hadden”, aldus Lambriex.

In de Nacra17-catamaran konden Laila van der Meer en Bjarne Bouwer zich slechts handhaven in de top tien. Ze zijn nu achtste. De achterstand op de nummer 3 groeide tot 31 punten. Het Duitse tweetal Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer leidt nipt.