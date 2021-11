Zverev overtuigend naar halve eindstrijd ATP Finals

De 24-jarige Duitser Alexander Zverev heeft voor de derde keer in zijn tenniscarrière de halve eindstrijd bereikt van de ATP Finals. De olympisch kampioen, die in Turijn als derde is geplaatst, was donderdag te sterk voor de Pool Hubert Hurkacz: 6-2 6-4. Hij verzekerde zich daarmee van de tweede plaats in de rode groep en een plek bij de laatste vier. Dat lukte hem eerder bij het slottoernooi van 2018, dat hij won, en in 2019.

Zverev moest donderdag Hurkacz verslaan om door te gaan na zijn nederlaag in drie sets tegen Daniil Medvedev. Het was amper te merken dat de Duitser onder druk stond. In de eerste set denderde hij meteen door naar 4-0 en bleef ook daarna dominant. Zijn Poolse opponent had in de tweede set meer verweer, maar kreeg geen hoop op een zege.

Zverev staat zaterdag tegenover de favoriet Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereldranglijst. Afgelopen zomer versloeg hij de Serviër in Tokio op weg naar het olympisch goud. “Ik weet dat het niet makkelijk gaat worden, maar ik verheug me erop”, keek Zverev vooruit. “De sfeer hier is geweldig. Die zal zaterdag nog tintelender zijn, nog beter”.