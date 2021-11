Curry loodst Warriors met 40 punten langs Cavaliers in NBA

Basketballer Stephen Curry steekt in een bloedvorm. Hij loodste zijn ploeg Golden State Warriors met 40 punten naar de winst op Cleveland Cavaliers: 104-89. Het was de negende zege in de laatste tien wedstrijden en de Warriors leiden ook fier in de westelijke divisie van de NBA.

De Warriors maakten in de wedstrijd tegen de Cavaliers een achterstand van 13 punten goed en liepen in het vierde kwart uit dankzij een flitsende Curry. De sterspeler maakte 20 punten in de laatste 12 minuten. Hij gooide er in de wedstrijd negen 3-punters in. Bij de ploeg uit Cleveland was Darius Garland de beste schutter met 25 punten.

Miami Heat won met 112-97 van Washington Wizards en vestigde zich met Brooklyn Nets aan kop van de oostelijke divisie. Jimmy Butler noteerde 32 punten, Bam Adebayo maakte 20 punten en pakte 9 rebounds. Bradley Beal was met 30 punten de topscorer bij de Wizards.