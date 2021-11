Djokovic wint op ATP Finals ook eenvoudig van Brit Norrie

Tennisser Novak Djokovic heeft ook zijn derde groepswedstrijd op de ATP Finals in Turijn gewonnen. In iets meer dan een uur rekende de nummer 1 van de wereldranglijst af met de Brit Cameron Norrie, de invaller van de Griek Stefanos Tsitsipas. Djokovic won met 6-2 6-1.

De 34-jarige Serviër was na de overwinningen op de Noor Casper Ruud en de Rus Andrej Roeblev, beide in twee sets, al zeker van een plaats in de halve finales. Daarin treft Djokovic de Duitser Alexander Zverev. De andere halve finale gaat tussen de Rus Daniil Medvedev en de Noor Ruud.