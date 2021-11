Schaatser Krol leidt Nederlands podium op 1000 meter in Stavanger

Thomas Krol heeft de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen op de 1000 meter gewonnen. De schaatser van Jumbo-Visma won in het Noorse Stavanger met een tijd van 1.08,66. Hij bleef daarmee ploeggenoot Kai Verbij twee honderdsten van een seconde voor. Kjeld Nuis werd vlak daarachter derde.

Verbij had in een eerdere rit 1.08,68 gereden. Nuis leek in een rechtstreeks duel met Krol in de slotrit in de laatste ronde nog heel dichtbij te komen, maar moest zijn landgenoot voor laten gaan. Hij kwam zelf tot 1.08,74.

Hein Otterspeer, die vorige week de eerste wereldbekerwedstrijd in Polen op zijn naam had geschreven, kwam in een rommelige race tot 1.08,95. Hij werd daarmee achtste. Merijn Scheperkamp werd met 1.10,27 negentiende.

Krol moest een week eerder nog de zege aan Otterspeer laten met een verschil van 2 honderdsten van een seconde. “Vorige week zat ik er 0,02 achter, nu ervoor. Mooi dat ik aan de goede kant zit. Het is nu al de tweede keer drie op een rij”, verwees hij bij de NOS naar het eveneens Nederlandse podium van een week eerder.

“Op de NK afstanden kon je ook al zien dat we op de 1000 meter vier van de beste schaatsers van de wereld hebben”, zei Krol. “Ik denk dat iedereen die van schaatsen houdt straks reikhalzend uitkijkt naar het olympisch kwalificatietoernooi. Van ons vieren blijft er sowieso iemand thuis.”

Krol, de regerend wereldkampioen op de 1500 meter, kwam bij de wereldbeker vorige week in een rechtstreeks duel met Nuis niet verder dan de zestiende plek. De schaatser van Jumbo-Visma zocht de oorzaak daarvan vooral bij zijn schaatsen die hij niet goed had geslepen. “Ik kwam niet vooruit. Een dag later ging het wel weer goed. Dat is het enige dat ik kan verzinnen.”