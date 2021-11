Schaatsster Leerdam net naast podium op 1000 meter in Stavanger

Schaatsster Jutta Leerdam is bij de wereldbekerwedstrijd in Stavanger als vierde geëindigd op de 1000 meter. De 22-jarige Zuid-Hollandse kwam tot 1.15,22 minuut. De zege ging net als vorige week in Polen naar de Amerikaanse Brittany Bowe, die kwam tot 1.14,16.

Leerdam verbeterde zich wel ten opzichte van haar vijfde plaats een week eerder. Ireen Wüst eindigde als negende met 1.16,14. Femke Kok werd zeventiende met 1.17,57.

Bowe bleef net als een week eerder de twee Japanse schaatssters Miho Takagi en Nao Kodaira voor. De Amerikaanse was met haar nieuwe baanrecord duidelijk sneller dan de 1.15,01 van Takagi, die met een snelle slotronde Leerdam nog versloeg. Kodaira reed de derde tijd met 1.15,16.