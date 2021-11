Schouten schaatst in Stavanger ook op 5000 meter naar zege

Irene Schouten heeft ook bij de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Stavanger laten zien momenteel de beste te zijn op de lange afstanden. De 29-jarige Noord-Hollandse won de 5000 meter op de schaatsbaan in Noorwegen in een nieuw baanrecord van 6.52,83 minuten. De Canadese Isabelle Weideman pakte het zilver met 6.54,95. Het brons was voor de Noorse Ragne Wiklund met 6.56,46.

Antoinette de Jong werd met een tijd van 7.05,23 zevende. Joy Beune kwam tot 7.10,37 en eindigde daarmee als elfde en voorlaatste.

Schouten was vorige week met een aflopend schema al de beste op de 3000 meter, toen ze met twee snelle slotronden Antoinette de Jong bijhaalde. In de rit tegen Weideman op de 5000 meter nam Schouten meteen een kleine voorsprong en die marge hield ze vast. De Canadese bleef in rondetijden echter dicht bij de schaatsster van Team Zaanlander, maar miste het voordeel om op de kruising achter de rug van haar tegenstandster te duiken. Schouten vergrootte de marge nog met een razendsnelle slotronde van 31,9.

De Noord-Hollandse gaf voor de camera van de NOS toe dat het heel goed gaat en dat ze zichzelf heeft voorgenomen ook wat meer te genieten van de overwinningen. “Dat ik er over een paar jaar aan terugdenk dat het best bijzonder is dat ik meerdere worldcups achter elkaar win. Ik weet ook hoe het is om tiende te worden.”

Schouten zei dat ze best had moeten werken voor de zege op de 5000 meter. Ze zag daarna de Noorse Wiklund nog lang onder haar tijd rijden. “Ik weet dat ik best een goed slot heb, maar ze bleef maar doorgaan met rondjes 32,6. Soms heb je een dag dat je door kan blijven rijden. Uiteindelijk lukte dat niet, maar het was wel supergoed van haar.”

De schaatsster gaf aan wel de volgende wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City in december te rijden, maar die daarna in het Canadese Calgary over te slaan. “Eerst ga ik een week trainen op Tenerife en dan gaan we naar de VS.”

In de B-divisie eerder op de dag had Carlijn Achtereekte de beste tijd neergezet. De olympisch kampioene op de 3000 meter van 2018 kwam tot een tijd van 7.01,91. Sanne in ’t Hof eindigde met 7.03,85 als tweede.