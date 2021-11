Schulting en Velzeboer verder op 1000 meter, Poutsma strandt

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft zich bij de wereldbeker in Debrecen in Hongarije geplaatst voor de kwartfinales op de 1000 meter. De Nederlandse eindigde vrijdag in haar serie als tweede achter de Canadese Kim Boutin. De nummers 1 en 2 uit de zeven heats en de zes tijdsnelsten kwalificeerden zich voor de kwartfinales, die zondag op het programma staan.

Naast Schulting bereikte ook Xandra Velzeboer de kwartfinales. Velzeboer werd achter de Italiaanse Arianna Fontana tweede in de tweede heat. Selma Poutsma, de derde Nederlandse deelneemster, eindigde in haar serie als derde en redde het daarmee niet.

Bij de mannen beleeft Sjinkie Knegt nog geen best toernooi. Na zijn diskwalificatie van donderdag op de 1500 meter, lukte het de Fries vrijdag ook niet de kwartfinales te halen op de 1000 meter. Knegt finishte in zijn serie als vijfde en laatste. Itzhak de Laat (eerste) en Jens van ’t Wout (derde) kwalificeerden zich wel voor de kwartfinales.