Skeletonster Bos begint wereldbekerseizoen met zilver

Skeletonster Kimberley Bos is het wereldbekerseizoen begonnen met een tweede plaats. Bij de wedstrijd in Innsbruck was alleen de Europees kampioene Elena Nikitina uit Rusland sneller. De Belgische Kim Meylemans eindigde als derde.

Bos startte als negentiende in de eerste run, maar kwam met 53,87 tot de tweede tijd achter Meylemans, die met 53,75 verrassend de snelste was. De Russische Nikitina had exact dezelfde tijd als Bos in de eerste afdaling.

In de tweede afdaling ging Bos nog sneller naar beneden en was met een totaaltijd van 1.47,59 de snelste, met alleen Nikitina en Meylemans nog te gaan. De Russin dook er 0,10 seconden onder, vooral dankzij haar razendsnelle start. Meylemans bleef 0,03 seconden boven de tijd van Bos.