Teambazen Hamilton en Verstappen ruziën buiten de baan verder

De verhoudingen tussen teambazen Toto Wolff van Mercedes en Christian Horner van Red Bull staan op scherp in de spannende titelstrijd in de Formule 1. In een persconferentie zeiden de teambazen van respectievelijk wereldkampioen Lewis Hamilton en uitdager Max Verstappen dat er geen relatie tussen hen is.

Ook buiten de baan zijn de twee teams in een felle strijd met elkaar verwikkeld. Zo diende Mercedes alsnog een verzoek in of stewards de acties van Verstappen bij een inhaalactie van Hamilton tijdens de Grote Prijs van Brazilië zouden bekijken. Die wezen dat verzoek echter af. Red Bull liet al weten te zullen protesteren als ze denken dat de achtervleugel van Mercedes niet helemaal volgens de regels is.

“Er werken veel geweldige mensen bij Red Bull en natuurlijk bij Mercedes. Het is een gevecht tot het gaatje”, zei Wolff. “De messen zijn geslepen.”

Horner liet op zijn beurt weten dat er geen normale relatie is tussen hen. De teambaas van Red Bull zei dat hij de prestaties van Mercedes en van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton respecteert, maar dat respect en een relatie twee verschillende zaken zijn. “Ik hoef niet te gaan uit eten met Toto. Ik hoef zijn kont niet te kussen. Er zijn andere teambazen die dat misschien …”, sprak hij zich niet verder uit.

Volgens Horner hoef je ook niet de beste maatjes te zijn met je tegenstander. “Hoe kun je ook? Ik denk ook dat het ongeloofwaardig zou zijn om te doen alsof, als je tegen elkaar aan het strijden bent.”

Mercedes ligt 11 punten voor op Red Bull in het constructeurskampioenschap, maar Verstappen heeft weer 14 punten voorsprong in de Formule 1 op Hamilton. Er zijn nog drie races te gaan.