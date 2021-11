Van Gerwen naar kwartfinales bij Grand Slam of Darts

Michael van Gerwen heeft de kwartfinales bereikt van het Grand Slam of Darts in Wolverhampton. De Brabander schakelde de Schot Gary Anderson in een spannende partij uit. Van Gerwen won het duel tussen de meervoudige wereldkampioenen met 10-8. Hij benutte uiteindelijk zijn zesde matchpijl.

Van Gerwen is drievoudig wereldkampioen, Anderson veroverde twee keer de wereldtitel. De Schot hield in Wolverhampton tijdens de poulefase onder anderen Raymond van Barneveld buiten de knock-outfase.

Van Gerwen won in de groepsfase met het nodige machtsvertoon zijn drie partijen. In zijn duel met Joe Cullen (5-2) liet hij met een gemiddelde score van 115,19 een toernooirecord noteren.

In de achtste finale deden de Nederlander en de Brit amper voor elkaar onder. Van Gerwen eindigde op een gemiddelde van 100,43, Anderson kwam uit op 100,68. Van Gerwen speelt in de kwartfinales tegen de Engelsman Michael Smith.

Van Gerwen won de Grand Slam of Darts drie keer: in 2015, 2016 en 2017. De hoofdprijs is dit jaar 125.000 Engelse pond (148.000 euro).

De Britse Fallon Sherrock maakte opnieuw grote indruk in Wolverhampton. Ze versloeg de Oostenrijker Mensur Suljovic met 10-5. In de kwartfinales gooit Sherrock tegen de als tweede geplaatste Schot Peter Wright.