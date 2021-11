Verstappen de snelste in eerste training Grote Prijs van Qatar

Max Verstappen is voortvarend begonnen aan de Grote Prijs van Qatar. De leider in het kampioenschap van de Formule 1 was veruit de snelste in de eerste vrije training. Hij klokte 1.23,723 op het ruim 5 kilometer lange circuit van Losail. Het is de eerste keer dat de koningsklasse van de autosport het golfstaatje aandoet.

De Fransman Pierre Gasly klokte in zijn AlphaTauri de tweede tijd. Hij gaf 0,437 seconde toe op Verstappen. De Fin Valtteri Bottas reed in zijn Mercedes de derde tijd, op 0,471 seconde van de Limburger, die drie races voor het einde 14 punten voorsprong heeft op de Brit Lewis Hamilton. De regerend wereldkampioen noteerde in zijn Mercedes de vierde tijd. Hij was 0,786 seconde langzamer dan Verstappen. Later vrijdag is nog een tweede vrije training.