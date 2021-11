Verstappen derde in tweede training voor GP Qatar

Max Verstappen heeft bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Qatar de derde tijd neergezet. De leider in het kampioenschap van de Formule 1 moest de Mercedes van Valtteri Bottas en de AlphaTauri van Pierre Gasly voor zich dulden.

Het is de eerste keer dat de koningsklasse van de autosport het golfstaatje aandoet. Verstappen kwam in zijn Red Bull tot een tijd van 1.23,498 op het ruim 5 kilometer lange circuit van Losail en moest daarmee 0,350 seconde toegeven op de Finse Mercedescoureur (1.23,148). Gasly was 0,209 seconde langzamer dan Bottas.

Lewis Hamilton kwam tot de vierde tijd in de tweede training. De regerend wereldkampioen was in zijn Mercedes een fractie langzamer dan Verstappen met een ronde van 1.23,570. Sergio PĆ©rez, de ploeggenoot van Verstappen, zette de achtste tijd neer.

“Het is de eerste keer dat we hier racen”, zei Verstappen. “Dus ik moet kijken hoe mijn auto hier reageert. Ik moet de baan nog een beetje leren kennen, maar het was leuk om hier te rijden. Het is een ‘coole’ baan. Op de zachte band ging het nog niet geweldig. Daar moeten we aan werken.”

Het circuit van Losail ligt midden in de woestijn. De wind had ook het nodige zand op de baan geblazen, maar de coureurs leken daar niet veel last van te hebben.

Verstappen was eerder op de dag de beste geweest in de eerste training met een tijd van 1.23.723. Gasly klokte toen ook al de tweede tijd voor Bottas.

De leider in het WK had ook een opsteker voor de tweede training toen de stewards besloten niet in te gaan op het verzoek van Mercedes om nogmaals de veelbesproken manoeuvre van de Nederlander tijdens de Grote Prijs van BraziliĆ« te beoordelen. Mercedes vond dat de Nederlander in de vorige race over de schreef ging en Lewis Hamilton te veel hinderde bij een inhaalactie, maar de stewards wezen het verzoek af. “Dat is leuk”, reageerde Verstappen kort. “Maar het komt voor mij ook niet als een verrassing. Ik had niet anders verwacht.”