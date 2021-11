Verzoek Mercedes niet ingewilligd, geen straf Verstappen

Formule 1-coureur Max Verstappen hoeft niet te vrezen voor een straf van de stewards. Zij hebben besloten niet in te gaan op het verzoek van Mercedes om nogmaals de veelbesproken manoeuvre van de Nederlander te beoordelen. Dat meldt de autosportfederatie FIA vanaf het circuit van Losail, waar dit weekeinde de Grote Prijs van Qatar wordt gehouden.

Mercedes vond dat de Nederlander in de vorige race, de Grote Prijs van Braziliƫ, over de schreef ging en Lewis Hamilton te veel hinderde bij een inhaalactie. De stewards besloten bij het bekijken van de beelden Verstappen tijdens de race niet te straffen, maar de Duitse renstal diende een verzoek in om het incident nogmaals te beoordelen op basis van andere videobeelden.

De stewards bepaalden vrijdag dat de beelden weliswaar nieuw waren en ook relevant, maar ze zagen geen aanleiding de actie van Verstappen een een nieuwe beoordeling te onderwerpen en wezen het verzoek van Mercedes af. Daarmee is de zaak gesloten.

Het was met name teambaas Toto Wolff die zich na de Grote Prijs van Braziliƫ druk maakte om de actie van Verstappen, ook al won Hamilton de race en eindigde de Nederlander als tweede. De Oostenrijker vond dat Verstappen in bocht 4 van ronde 48 over de grens ging door Hamilton bij een inhaalactie buiten de baan te duwen.

De renstal lichtte donderdag in Doha tijdens een hoorzitting het verzoek toe. Daarbij wilde Mercedes met videobeelden uit de cockpit van de Red Bull van Verstappen aantonen dat een straf voor de Limburger alsnog op zijn plaats zou zijn.

De stewards voerden urenlang overleg over de kwestie en kwamen vrijdag na de eerste vrije training met hun verdict. Zij bevestigden dat ze de beelden die Mercedes inbracht niet tot hun beschikking hadden tijdens de race, maar voegden eraan toe dat die beelden geen aanleiding gaven het incident opnieuw te beoordelen. “De stewards stellen vast dat de beelden niets uitzonderlijks laten zien”, aldus de FIA.

Verstappen liet donderdag al weten dat hij geen straf verwachtte. “Als coureurs weten we precies wat we wel en niet kunnen doen in een auto. We waren hard aan het knokken en remden laat bij het ingaan van de bocht, terwijl de banden behoorlijk versleten waren. Als ik wat abrupter naar links was gegaan, was ik van de baan afgedraaid”, lichtte hij toe. Zijn teambaas Christian Horner zei vrijdag kort na het bekend worden van de afwijzing dat het “de enige juiste beslissing” is.