Chinese staatsmedia: tennisster Peng snel weer in het openbaar

De verdwenen Chinese tennisster Peng Shuai is “uit vrije wil” thuis gebleven en zal “snel” weer in het openbaar verschijnen. Dat schrijft Hu Xijin, de hoofdredacteur van de Global Times en een prominent vertegenwoordiger van de staatsmedia in China. Van de 35-jarige Peng is taal noch teken vernomen sinds ze eerder deze maand voormalig vicepremier Zhang Gaoli op het Chinese sociale medium Weibo had beschuldigd van seksueel misbruik.

Inmiddels voert niet alleen de tenniswereld de druk op de Chinese autoriteiten op om aan te tonen dat Peng veilig is. Vrijdag deed het Witte Huis een oproep bewijs te leveren, terwijl ook vanuit de Verenigde Naties het verzoek kwam tot een onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen van Peng. “We zijn zeer bezorgd over de berichten dat Peng Shuai onvindbaar blijkt te zijn nadat ze een voormalig topfunctionaris heeft beschuldigd van seksueel misbruik”, zei Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki.

Noch Zhang noch de Chinese regering heeft gereageerd op haar beschuldiging, die kort na publicatie is verwijderd. “De afgelopen dagen is ze op vrijwillige basis thuis gebleven en wilde ze niet worden gestoord. Ze zal snel weer in het openbaar verschijnen om deel te nemen aan enkele activiteiten”, aldus Hu, wiens krant nauw verbonden is met de communistische partij van China. Hij verklaarde dat de foto’s, die door een aan de Chinese staatsmedia verbonden journalist op Twitter zijn geplaatst en moeten bewijzen dat ze thuis zou zijn, haar “huidige staat” afbeelden.