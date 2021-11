Medvedev ten koste van Ruud opnieuw naar eindstrijd ATP Finals

Tennisser Daniil Medvedev heeft zich net als vorig jaar verzekerd van een plek in de eindstrijd van de ATP Finals. De titelhouder uit Rusland was in Turijn bij de laatste vier de Noor Casper Ruud met 6-4 6-2 de baas. Medvedev maakte het na 80 minuten op zijn eerste matchpoint af met een succesvolle service-volley-actie.

De 25-jarige Medvedev, de nummer 2 van de wereld, neemt het zondag in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Novak Djokovic en Alexander Zverev (21.00 uur).

Vorig jaar schreef Medvedev de ATP Finals op zijn naam door in de finale de Oostenrijker Dominic Thiem in drie sets te verslaan. Thiem ontbreekt dit jaar in Italiƫ. Vorig jaar vond het eindejaarstoernooi nog plaats in Londen.

Medvedev kan het toernooi winnen zonder een nederlaag te lijden. Dat zou hem een flinke bonus opleveren, die ook nog naar Djokovic kan gaan.