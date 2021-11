Mercedes-coureurs gaan Verstappen voor in derde vrije training

Max Verstappen heeft bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Qatar de derde tijd neergezet. De leider in het kampioenschap van de Formule 1 moest beide Mercedes-coureurs voor zich dulden. De Fin Valtteri Bottas was de snelste op het circuit van Losail. Zijn Britse ploeggenoot Lewis Hamilton bleef binnen een tiende van een seconde. Verstappen gaf ruim drie tienden toe.

Verstappen kwam later de baan op nadat monteurs buiten het zicht van de camera’s vermoedelijk bezig waren geweest met de achtervleugel van zijn bolide. Vrijdag was de Nederlander van Red Bull de snelste in de eerste vrije training. Die werd gevolgd door een klassering als derde achter Bottas en de AlphaTauri van Pierre Gasly in de tweede vrije training. Beide keren kwam Verstappens concurrent Hamilton tot de vierde tijd.

De Formule 1 doet voor het eerst het circuit van Losail aan. Om 15.00 uur volgt de kwalificatie voor de wedstrijd van zondag. Verstappen verdedigt daarin een voorsprong van 14 punten op Hamilton. Na zondag volgen nog twee grands prix.