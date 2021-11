Schaatser Roest krijgt bevestiging dat het veel beter moet

Patrick Roest was enorm teleurgesteld na een matige 10 kilometer bij de wereldbekerwedstrijden in het Noorse Stavanger. De 25-jarige schaatser van Jumbo-Visma werd negende in 13.15,08 en was daarmee ruim 36 seconden langzamer dan de Zweedse wereldkampioen Nils van der Poel, die op niet zozeer snel ijs naar een toptijd van 12.38,92 reed. “Ik voel me in trainingen goed maar het kwam er vandaag niet uit”, zei Roest bij de NOS. “Ik ben onwijs teleurgesteld.”

De drievoudig wereldkampioen allround uit Lekkerkerk gaf toe dat hij met bewondering had gekeken naar de rit van Van der Poel, maar dat hij na afloop vooral met zichzelf bezig was. Zijn verzuring werd gemeten en die was heel hoog. “Ik moet op dit moment naar mezelf kijken. Er moet iets gebeuren. Hoe het nu gaat is niet goed genoeg, verre van zelfs.”

Op het olympisch kwalificatietoernooi eind december zijn maximaal twee startplekken te vergeven op de 10 kilometer, maar Roest weet dat hij eerst flink moet verbeteren. “We moeten er alles aan doen om het richting het OKT beter te doen. Ik heb vaker laten zien dat ik dat nog kan veranderen, maar daar moeten we nu wel aan gaan werken.”