Schaatsers blijven ver verwijderd van ongenaakbare Van der Poel

De Nederlandse schaatsers hebben nog veel werk te verzetten als ze de Zweed Nils van der Poel enige tegenstand willen bieden op de 10 kilometer op de Olympische Spelen van Beijing. Jorrit Bergsma eindigde als tweede met maar liefst 17 seconden achterstand op de ongenaakbare Zweed die bij de wereldbeker in Stavanger won in 12.38,92. Patrick Roest gaf zelfs ruim 36 seconden toe en eindigde als negende.

Van der Poel ging er in de slotrit tegen Bergsma meteen vandoor en pakte een halve seconde per ronde op de Nederlands kampioen, die op de NK afstanden in goede omstandigheden 12.39,67 had gereden. De wereldkampioen uit Zweden lukte het echter om in de zwaardere omstandigheden op de Noorse baan in Stavanger een nog snellere tijd neer te zetten met rondjes laag in de 30 seconden en nog snellere slotrondjes in de 29 seconden. Hij bleef ruim onder het baanrecord van 12.50,97 van de afwezige Sven Kramer.

Ted Jan Bloemen, uitkomend voor Canada, had voor de slotrit van Van der Poel en Bergsma de lat gelegd op 13.00,23. De regerend olympisch kampioen moest toezien hoe Bergsma met 12.56,08 nog onder zijn tijd bleef en werd zodoende derde.

Roest zag in zijn rit de Rus Alexander Roemjantsev steeds verder van hem wegrijden. Het lukte de Nederlands recordhouder op de 10 kilometer niet om de rondetijden naar beneden te brengen in het tweede deel van de race. Met slotrondjes in de 32 en 33 seconden stortte hij in en kwam uit op 13.15,08.

Marwin Talsma, de nummer drie op de NK, kon in zijn rit geen tegenstand bieden aan de Italiaan Davide Ghiotto. De 23-jarige stayer reed 13.15,83, dat was goed voor de tiende tijd, net achter Roest.

Kars Jansman had eerder op de dag in de B-divisie de tweede tijd geschaatst. In kwartetstart, dus met vier schaatsers in de baan, reed hij 13.10,07. Dat was de tweede tijd achter de 13.03,65 van de Japanner Ryosuke Tsuchiya. Marcel Bosker was met 13.18,44 goed voor de zevende tijd in de B-groep.