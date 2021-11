Veldrijdster Brand op eenzame hoogte in cross Merksplas

Veldrijdster Lucinda Brand heeft de Superprestigecross in het Belgische Merksplas benut om haar kwaliteiten nog maar eens te etaleren. De regerend wereldkampioene van Baloise Trek Lions reed vanaf de eerste ronde alleen voorop en breidde haar voorsprong in het verloop van de cross alleen maar uit. Door haar overwinning neemt Brand de leiding in het klassement na vier crossen over van haar landgenote Denise Betsema.

Annemarie Worst won ver achter Brand de strijd om de tweede plaats. Ze reed in de slotfase weg bij haar twee landgenotes, van wie Betsema als derde finishte. Yara Kastelijn passeerde als vierde de finish.

Zondag rijden de vrouwen in Koksijde hun zevende wedstrijd om de wereldbeker.