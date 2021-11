Verstappen moet zich zondag melden bij stewards

Max Verstappen moet zich zondagochtend voorafgaand aan de Grote Prijs van Qatar verantwoorden bij de stewards. De leider in de WK-stand heeft zaterdag mogelijk gele vlaggen genegeerd. Mogelijk wacht de Red Bull-coureur een gridstraf.

De gele vlaggen waren aan het eind van Q3 zichtbaar toen Pierre Gasly te maken had met een lekke band. Gele vlaggen geven aan dat er gevaar op de racelijn is. Coureurs moeten langzamer rijden, in staat zijn te stoppen en mogen elkaar niet inhalen. Op beelden zou te zien zijn dat Verstappen zijn vaart niet heeft geminderd. “Ik heb niets gezien”, liet Verstappen na afloop optekenen.

Twee jaar geleden werd Verstappen in Mexico voor het negeren van de gele vlaggen drie plekken teruggezet. Hij zou toen vanaf pole starten, maar begon vanaf de tweede startrij.

De 24-jarige Verstappen wordt om 11.00 uur Nederlandse tijd verwacht. De race begint om 15.00 uur.

Verstappen klokte in de kwalificatie de tweede tijd. Lewis Hamilton was veruit de snelste coureur en pakte poleposition.

In Qatar verdedigt Verstappen een voorsprong van 14 punten op Hamilton.