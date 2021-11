Verstappen schrok van ronde Hamilton en ‘verwacht geen wonderen’

Max Verstappen heeft met de nodige verbazing gekeken naar de verrichtingen van zijn rivaal Lewis Hamilton, die in de kwalificatie bijna een halve seconde sneller was. Zondag bij de Grand Prix van Qatar voor Formule 1 dreigt de voorsprong van Verstappen in de WK-stand gehalveerd te worden.

“Ik dacht dat ik een behoorlijke ronde had gereden, maar toen ik het verschil tussen ons hoorde, schrok ik een beetje. Het was echt moeilijk om Mercedes te evenaren”, zei Verstappen, die na de kwalificatie een wat aangeslagen indruk maakte.

“Het is tot nu toe een beetje een weekend met ups en downs geweest. Ik was blij met de kwalificatie, maar gewoon niet snel genoeg. In zekere zin ben ik blij dat ik tweede ben, maar het gat met Lewis is erg groot. De kwalificatie was de afgelopen races meer een strijd tussen ons, dus we moeten er zeker naar kijken.”

Verstappen moet zondag in zijn Red Bull in de achtervolging op zijn concurrent van Mercedes, die voor de 102e keer vanaf poleposition start. “Ik verwacht zondag geen wonderen, maar we zijn op een nieuwe baan en er kan veel gebeuren, we geven nooit op. Het is hier erg snel, dus het zal moeilijk te volgen zijn. Het hangt ook af van de banden waarop we rijden en van de mensen om ons heen. Ik ga mijn best doen, zoals altijd.”

Lewis Hamilton is vol vertrouwen met nog drie races voor de boeg. “Kleine veranderingen maken een groot verschil”, schreef de leider in de WK-stand op sociale media. “Geweldig werk team, tot morgen!”

Zondag kan Hamilton het gat met Verstappen, dat nu nog 14 punten bedraagt, verder verkleinen. De winnaar krijgt 25 punten, de nummer 2 ontvangt 18 punten.