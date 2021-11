Verstappen start vanaf tweede plek in Qatar, pole voor Hamilton

Max Verstappen start zondag vanaf de tweede plek bij de Grote Prijs van Qatar. Zijn concurrent Lewis Hamilton was tijdens de kwalificatie duidelijk het snelst en pakte poleposition.

De snelste ronde van Hamilton was bijna een halve seconde sneller dan de snelste van Verstappen: 0,455. Achter Verstappen is de derde startpositie voor Valtteri Bottas, de ploeggenoot van Hamilton. De vierde plek is voor Pierre Gasly van AlphaTauri, die te maken kreeg met een lekke band maar desondanks op de tweede startrij staat.

Een tegenvaller voor Red Bull Racing was dat Sergio Pérez strandde in het tweede deel van de kwalificatie en zondag als elfde start. Ook Charles Leclerc haalde het derde en laatste deel van de kwalificatie niet in zijn Ferrari.

“Het is een gebrek aan snelheid. Het feit dat Pérez Q3 niet eens haalt, geeft wel aan dat we wat meer moeite hebben dan normaal”, aldus Verstappen. “Maar ik start nog steeds als tweede en er is alles om voor te racen. We hebben hier nog nooit gereden, dus er zijn veel onzekerheden. Maar ik probeer er niet te veel aan te denken.”

Verstappen verdedigt in de WK-stand een voorsprong van 14 punten op Hamilton, die afgelopen weekeinde zegevierde in Brazilië. De Brit verkeert in goede vorm en start in Qatar als favoriet.

“Ik ben hier vrijdag tot middernacht gebleven. En de verbeteringen voor de derde vrije training hebben gewerkt”, zei Hamilton. “Het voelde goed op dit snelle circuit. De laatste ronde was geweldig.”

De race begint zondag om 15.00 uur.