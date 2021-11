Zverev houdt Djokovic uit eindstrijd ATP Finals

Alexander Zverev heeft Novak Djokovic uit de eindstrijd gehouden op de ATP Finals in Turijn. De Duitser versloeg de nummer 1 van de wereld met indrukwekkend tennis: 7-6 (4) 4-6 6-3.

Het is het derde jaar op rij dat Djokovic (34) ontbreekt in de finale van het eindejaarstoernooi. In 2015 was hij voor het laatst de beste op het evenement voor de acht beste tennissers van het seizoen.

De 24-jarige Zverev neemt het zondag in de finale op tegen de Rus Daniil Medvedev, die de Noor Casper Ruud met 6-4 6-2 kansloos liet. Zverev won het toernooi in 2018.

Djokovic, vijfvoudig kampioen op de ATP Finals, sluit het jaar wel af als de nummer 1 van de wereld.