Alonso na zeven jaar ‘eindelijk’ weer eens op podium Formule 1

Fernando Alonso stond na zeven jaar eindelijk weer eens op het podium na een Formule 1-race. De 40-jarige Spanjaard, die er twee jaar tussenuit was en dit seizoen aan zijn comeback bezig is bij Alpine, eindigde in de Grote Prijs van Qatar als derde, wel op ruime achterstand van de nummers 1 en 2: Lewis Hamilton (Mercedes) en Max Verstappen (Red Bull).

“Eindelijk. Ik zat er al een paar keer dichtbij en begon me net af te vragen of het me nog een keer zou lukken op het podium te komen. Je weet maar nooit wat er volgend jaar gebeurt”, zei de Spanjaard, die in 2005 en 2006 de wereldtitel veroverde. “Eerlijk gezegd dacht ik zelfs dat ik na de eerste ronde aan de leiding had kunnen rijden. Ik hoopte op de zachte band Hamilton in te halen, maar dat gebeurde niet”, zei de veteraan, die de race als derde was gestart.

“We kozen bewust voor één pitstop tijdens de race, ook al wisten we niet of de banden dat aankonden qua slijtage. Het circuit in Qatar was voor iedereen nieuw en onbekend. Maar de race verliep perfect en ook de pitstop; het team was geweldig”, aldus Alonso, die in totaal 105 races moest wachten op zijn volgende podium. De Spanjaard won in zijn carrière 32 keer een grand prix, de laatste in Spanje in 2013 voor Ferrari.