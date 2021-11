Bobsleeër De Bruin elfde in Innsbruck in viermansbob

Bobsleeër Ivo de Bruin is bij wereldbekerwedstrijden in het Oostenrijkse Innsbruck samen met Janko Franjic, Jelen Franjic en Stephan Huis in ’t Veld als elfde geëindigd in de viermansbob. In de eerste run noteerde het viertal de zevende tijd (50,86), in de tweede run de achttiende tijd (51,29).

Voor deelname aan de Winterspelen is een plek in de top 20 van het overall klassement vereist, in combinatie met tenminste één top 8-klassering. De zege ging naar het Duitse kwartet onder leiding van Francesco Friedrich voor het Britse team van piloot Brad Hall. De Duitsers met piloot Johannes Lochner werden derde. De Bruin gaf over twee runs 0,84 seconde toe op de winnaar.

De Bruin sprak van een geweldige dag en een goede start van het seizoen. “In de eerste run hebben we optimaal gebruik gemaakt van een mooie loting”, zei de bobsleeër. “We behaalden de hoogste snelheid van het gehele veld bij het uitkomen van bocht 9. Dat is gewoon super, daar ben ik heel trots op. De start was oké, maar aangezien we nog niet zoveel met dit team hebben gestart, zit daar zeker nog rek in.”

In de tweede run maakte De Bruin enkele fouten en dat koste hem tijd en plekken in de eindstand. “Ik maakte een klein foutje in bocht 5, dat je dan meeneemt naar 6. Ook nog een klein tikje voor bocht 7. Als de start dan niet helemaal goed is, moet de run perfect zijn en dat was die niet”, erkende hij. “Daardoor vallen we terug naar plek 11. Maar ik ben heel trots op de jongens. We hebben aangetoond dat we er bij kunnen zitten en er thuishoren.”