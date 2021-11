Dominante Hamilton vooral dankbaar voor de punten

Lewis Hamilton boekte een dominante zege in de Grote Prijs van Qatar. Hij leidde in zijn Mercedes van start tot finish en was veruit de snelste op het circuit van Losail. “Het was behoorlijk eenzaam daar vooraan en hoewel ik kan genieten van een race waarvoor je echt moet vechten voor de winst, ging het me nu vooral om de punten. Die hebben we hard nodig”, zei de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1.

Hamilton won de afgelopen twee races en verkleinde daarmee zijn achterstand op WK-leider Max Verstappen tot 8 punten. Het kampioenschap telt nog twee grands prix. “De laatste twee races waren geweldig, maar voor feesten is geen tijd. Ik ben morgen weer in training en supergemotiveerd. Mijn auto is fantastisch, het team heeft weer geweldig werk geleverd en ik voel me beter, fitter dan ooit. Dus ik zeg; kom maar op met de volgende twee.”