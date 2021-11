Golfer Morikawa eerste Amerikaanse winnaar Europese tour

Golfer Collin Morikawa mag zich de eerste Amerikaan noemen die het jaar afsluit als de beste speler op de Europese tour. De 24-jarige prof won in Dubai het slottoernooi van de tour en daarmee de zogeheten ‘Race to Dubai’. Hij verdiende 2,6 miljoen euro met de toernooiwinst.

Morikawa speelde een sterke slotronde op de Jumeirah Golf Estates. Hij maakte vijf birdies op de laatste zeven holes en kwam met een score van 66 slagen uit op een totaal van 217 slagen, 17 onder par. Hij bleef daarmee de Zweed Alexander Björk en de Engelsman Matt Fitzpatrick, die de tweede plaats deelden, drie slagen voor.

Morikawa won eerder dit jaar het Brits Open. “Het is heel bijzonder, een eer ook om de eerste Amerikaan te zijn die dit presteert op de Europese tour. Ik voeg me bij hele grote namen in deze sport en dat ontroert me”, zei de winnaar na afloop.

Nederlanders ontbraken in het eindejaartoernooi in Dubai, dat wordt gesponsord door DP World. Dat containerbedrijf uit Dubai is volgend jaar de naamgever van de Europese tour en steekt extra miljoenen prijzengeld in de toernooien.

Joost Luiten was de opvallendste afwezige. De tweevoudig winnaar van het KLM Open speelde vanaf 2009 onafgebroken mee, maar presteerde dit jaar niet goed genoeg om mee te doen in het toernooi, waar de beste zestig spelers van het seizoen het tegen elkaar opnemen.