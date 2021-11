Hamilton blijft dit seizoen met regenbooghelm racen

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamiton wil ook de resterende wedstrijden van dit seizoen in de Formule 1 met een regenbooghelm racen. “Het is belangrijk voor mij om steun uit te blijven spreken aan mensen die niet overal gelijke rechten hebben”, zei de concurrent van Max Verstappen in de strijd om de wereldtitel.

Hamilton draagt een helm in regenboogkleuren om daarmee de gelijkheid van alle mensen te onderstrepen. De Brit van Mercedes toonde hem vrijdag voor het eerst in een vrije training op het circuit van Losail, waar zondagmiddag de Grote Prijs van Qatar wordt verreden. De twee laatste races van het seizoen staan in Saoedi-Arabiƫ (5 december) en Abu Dhabi (12 december) op het programma

Hamilton wilde alle lhbt’ers in Qatar steunen. Zij hebben nog steeds geen gelijke rechten in het Emiraat. Homoseks is nog steeds strafbaar in Qatar. Hamilton sprak zich donderdag ook al uit over de situatie in Qatar, waar mannen en vrouwen geen gelijke rechten hebben en arbeidsmigranten worden uitgebuit.

Een recent rapport van een mensenrechtenorganisatie meldde vijftig doden en meer dan vijfhonderd gewonden in 2020 bij de bouw aan stadions en infrastructuur voor het WK voetbal, dat volgend jaar in Qatar wordt gehouden. “Als wij hier zijn, moeten we er de aandacht op vestigen”, vindt de Brit.