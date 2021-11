Horner over gridstraf Verstappen: cruciale klap in titelstrijd

Teambaas Christian Horner van Red Bull reageerde zondag ontstemd op de gridstraf die Max Verstappen heeft gekregen voor de Grote Prijs van Qatar. De Nederlander, die leidt in de het kampioenschap van de Formule 1, is vijf plaatsen naar achteren gezet voor het negeren van dubbele gele vlaggen in de kwalificatie op zaterdag.

Hij vertrekt zondag niet vanaf de tweede, maar vanaf de zevende plek in de race op het woestijncircuit van Losail. “Dit een een cruciale klap voor ons in de strijd om de wereldtitel”, zei Horner op de website van de Formule 1.

Jos Verstappen liet aan Ziggo Sport weten dat zijn zoon nu voor de tweede plaats moet gaan. “Het is hoe het is, ook al zwaaide die marshall om welke reden dan ook met twee gele vlaggen in plaats van een, terwijl het gevaar hetzelfde bleef. Daar is Max nu wel de dupe van. Er zijn altijd kansen, maar vooraan staan is natuurlijk altijd beter. Lewis Hamilton lijkt moeilijk te verslaan, dus hij moet voor het hoogst haalbare gaan en dat is de tweede plek.”