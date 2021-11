Kiplimo haalt 1 seconde af van wereldrecord halve marathon

De Oegandese atleet Jacob Kiplimo heeft in de Portugese hoofdstad Lissabon het wereldrecord op de halve marathon aangescherpt. Hij finishte na 21,1 kilometer in 57 minuten en 31 seconden. Hij haalde precies 1 seconde af van de oude recordtijd van 57.32 die op naam stond van de Keniaan Kibiwott Kandie.

Kiplimo, die op de Olympische Spelen van Tokio brons veroverde op de 10.000 meter, liep halverwege al met een minuut voorsprong op de rest van het veld. Zijn doorkomst op 15 kilometer was 40.27 minuten en zo snel was nog nooit een atleet op deze afstand. Hij kwam uiteindelijk ruim 2 minuten eerder over de meet dan de nummer twee. De Ethiopiƫr Esa Huseyidin Mohamed, liep 59.39.