Price wint met groot vertoon van macht Grand Slam of Darts

Gerwyn Price heeft met groot vertoon van macht de Grand Slam of Darts op zijn naam geschreven. De als eerste geplaatste Welshman liet in de eindstrijd de Schot Peter Wright met 16-8 kansloos.

Voor de 36-jarige Price, die in de finale een gemiddelde van 103,9 had, is het zijn derde titel op de Grand Slam of Darts. In 2018 en 2019 was hij ook de beste in Wolverhampton. Vorig jaar ging de eindzege naar de Portugees José de Sousa.

Price had eerder op de dag James Wade met 16-9 verslagen, Wright was bij de laatste vier Michael Smith met 16-12 de baas. Smith was in de kwartfinales verantwoordelijk voor de uitschakeling van drievoudig kampioen Michael van Gerwen.