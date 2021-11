Schaatser N’tab meldt zich weer in schaatstop 500 meter

Dai Dai N’tab is bij de wereldbekerwedstrijden in het Noorse Stavanger op de tweede 500 meter met 34,72 seconden als zesde geëindigd. Het is de beste prestatie dit seizoen voor de winnaar van WK-brons op de kortste sprintafstand, die maar 0,15 seconden van de beste tijd zat. De zege ging naar de Japanner Tatsuya Shinhama in 34,57.

Merijn Scheperkamp reed met 34,75 zijn beste race ooit en werd zevende. Hij verbeterde zijn persoonlijk record van 34,82 dat hij op de NK afstanden eind oktober neerzette.

Hein Otterspeer kwam tot 34,98 en eindigde als vijftiende. Kai Verbij, in de vorige drie races over 500 meter de beste Nederlander, kwam nu uit op 35,02 en zat daar vlak achter met de zestiende plaats.

Shinhama troefde in de laatste rit Laurent Dubreuil af. De regerend wereldkampioen uit Canada had zaterdag de eerste 500 meter gewonnen en werd nu met 34,61 tweede. De Rus Artem Arefyev werd met 34,67 derde.