Schaatsers in Stavanger opnieuw ver van podium op 1500 meter

De Nederlandse schaatsers zijn op de tweede 1500 meter bij de wereldbeker in Stavanger opnieuw ver van de podiumplaatsen gebleven. Thomas Krol was de beste Nederlander op de vijfde plaats. De zege ging naar de Chinees Ning Zhongyan in 1.45,16 minuten. Hij bleef de Amerikaan Joey Mantia (1.45,55) en de Zuid-Koreaan Kim Min-seok (1.45,63) voor.

Krol reed een tijd van 1.46,17. De regerend wereldkampioen moest al in de tweede rit van start, nadat hij een week eerder in Polen zestiende was geworden. Toen zag hij zijn race tegen Kjeld Nuis mislukken en kwam hij slechts tot 1.48,58. In de rit tegen de Japanner Taiyo Nonomura kon hij maar geen afstand nemen van zijn tegenstander en werd het verval te groot, met name in de slotronde van 29,7.

Nuis beet zich in zijn rit stuk op de tijd van Ning en finishte in 1.46,21. Daarmee werd de olympisch kampioen van 2018 op de 1500 meter slechts zevende. Nuis ging goed van start en had op 1100 meter nog de snelste tijd, maar zijn slotronde van 30,0 was veel langzamer dan die van de Ning en daardoor viel hij ver terug. De Chinees zorgde met zijn laatste rondje van 28,7 voor de snelste tijd. Mantia had nog een snellere slotronde en kwam tot het zilver.

Patrick Roest eindigde met 1.47,12 als vijftiende. Jan Blokhuijsen werd met 1.47,96 zelfs achttiende en degradeert daarmee naar de B-divisie. Roest kwam een dag eerder op de 10 kilometer ook al niet tot een goede prestatie. Toen werd hij negende op ruim 36 seconden van winnaar Nils van der Poel. De winnaar van olympisch zilver op de 1500 meter van Pyeongchang moet na de twaalfde tijd van vorige week in de eerste wereldbekerwedstrijd ook nog flink aan de bak voor een goede plaats voor Nederland in het klassement.