Suzanne Schulting heeft bij wereldbekerwedstrijden in Debrecen na de 500 en 1500 meter ook de 1000 meter gewonnen: 1.31,475. De Nederlandse shorttrackster hield in Hongarije in de finale de Koreaanse Choi Min-jeong (1.31,789) en Natalia Maliszewska (1.31,950) uit Polen achter zich.

Xandra Velzeboer eindigde in de finale als vierde.