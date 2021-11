Verstappen: gevecht met Hamilton blijft spannend tot het einde

Max Verstappen was zeker niet terneergeslagen na de Grote Prijs van Qatar, waarin hij als tweede finishte, maar wel winnaar Lewis Hamilton in punten dichterbij zag komen. “Natuurlijk was mijn startpositie geforceerd, maar ik had wel een hele goede start. Ik vond dit circuit eerlijk gezegd heel leuk om te racen”, zei de coureur van Red Bull kort na de finish.

Verstappen kreeg vlak voor de race een gridstraf van vijf posities voor het negeren van gele waarschuwingsvlaggen in de kwalificatie op zaterdag, maar hij reed vanaf de zevende startplek zeer solide naar de tweede plek aan de finish. Hij verdiende bovendien het bonuspunt voor de snelste raceronde. Met de races in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi te gaan heeft hij nog 8 punten voorsprong op Hamilton. “Het blijft moeilijk, maar ik voel me goed. Het wordt een spannend gevecht tot aan het einde”, aldus Verstappen.

De leider in het WK was niet verrast door het late vonnis van de stewards, die anderhalf uur voor de race besloten Verstappen alsnog voor straf vijf posities naar achteren te zetten in de startopstelling. “Ik wist wel dat er een straf zou komen, want ik krijg nooit cadeautjes. Het is hun beslissing en het is dan wat het is. Ik was daardoor wel gemotiveerd, want mij krijgen ze niet klein”, meldde de 24-jarige Nederlander op Ziggo Sport.

Verstappen kende een flitsende start, waarin hij meteen al drie coureurs inhaalde in de eerste bocht. Daarna stoof hij binnen vijf ronden door naar de tweede plaats. “De eerste ronde was heel belangrijk en ik lag al heel snel tweede, dus dat was goed. Maar ik kwam snelheid tekort op Hamilton. Ik heb wel geprobeerd het gat zo klein mogelijk te houden zodat hij niet een kans zou krijgen op een extra stop, daarom ben ik blij met de snelste raceronde.”

De wereldtitel lonkt nog altijd voor de Nederlander, ook al lijkt Hamilton iets in het voordeel met zijn snelle Mercedes. “Ik geef nooit op. We gaan zien waar het eindigt, maar ik sta nog altijd aan kop, voel me goed en ga de laatste twee races alles geven.”