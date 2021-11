Verstappen voor straf vijf startplaatsen naar achteren in Qatar

Max Verstappen moet voor straf vijf plaatsen naar achteren in de startopstelling van de Grote Prijs van Qatar. Het betekent dat de Nederlander, die leidt in het kampioenschap van de Formule 1, wordt teruggezet van de tweede naar de zevende startpositie. Zijn concurrent Lewis Hamilton vertrekt van poleposition. De stewards spraken zondag de straf uit.

Verstappen negeerde zaterdag in de slotfase van de kwalificatierace twee gele waarschuwingsvlaggen, het signaal dat hij langzamer moest gaan rijden. De Fransman Pierre Gasly stond met een lekke band stil op het circuit van Losail. In plaats daarvan reed de coureur van Red Bull op volle snelheid door. Voor het negeren van de vlaggen moest hij zich zondagochtend verantwoorden bij de stewards.

Valtteri Bottas werd voor hetzelfde vergrijp gestraft. Omdat de Fin van Mercedes één gele vlag negeerde, moet hij drie plaatsen naar achteren. De Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari, die ook bij de stewards langs moest omdat hij een gele vlag genegeerd zou hebben, werd niet gestraft.

De startopstelling voor de race in Qatar, die om 15.00 uur begint, krijgt nu een heel ander aanzien. Hamilton start dus vanaf pole, naast hem op de eerste startrij staat Gasly in zijn AlphaTauri. De Spanjaard Fernando Alonso (Alpine) vertrekt vanaf plek drie en de Brit Lando Norris (McLaren) vanaf de vierde plek. Startplek vijf is voor Sainz, Bottas valt terug naar de zesde plaats.

Verstappen krijgt nu de zware taak om vanaf de zevende plek zijn koppositie in de Formule 1 vast te houden. Hij heeft in het kampioenschap 14 punten voorsprong op Hamilton, die in de kwalificatie voor de race in Qatar veruit de snelste was. De eerste plek levert 25 punten op, de nummer twee krijgt er 18 en de nummer drie 15.