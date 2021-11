Wüst in Stavanger tweede op 1500 meter achter Japanse Takagi

Schaatsster Ireen Wüst is bij de wereldbekerwedstrijd in het Noorse Stavanger als tweede geëindigd op de 1500 meter. De olympisch kampioene op die afstand kwam tot een tijd van 1.56,25 minuten. De zege ging net als een week eerder naar de Japanse Miho Takagi, die won in 1.55,67. Het brons ging naar de Japanse Ayano Sato.

Antoinette de Jong eindigde met 1.56,57 net naast het podium. De Nederlands kampioene versloeg in een rechtstreeks duel landgenote Irene Schouten en werd vierde. Schouten kwam tot 1.57,46 en dat was goed voor de achtste plaats.

De Jong dook met haar tijd van 1.56,57 net onder de tijd van de regerend wereldkampioene Ragne Wiklund. De Noorse werd vijfde met 1.56,72. Takagi was daarna met snellere openingsrondjes rapper en hield dat goed vol. Wüst en ook de Amerikaanse Brittany Bowe konden niet tippen aan de slotronde van 31,8 van Takagi. Bowe viel zelfs terug naar de zevende plaats met 1.57,31.

Jorien ter Mors was eerder op de dag in de B-divisie als tweede geëindigd op de 1500 meter. De olympisch kampioene van Sotsji op de 1500 meter kwam tot 1.58,25 en moest alleen de Japanse Nana Takagi voor zich dulden. Marijke Groenewoud werd zevende in 1.59,84.

Wüst was na een aanvankelijke aarzeling wel blij met haar tweede plaats. “Mijn laatste rondje, normaal kan ik dat veel beter. Ik merkte al tijdens het rijden dat ik omhoog kwam”, zei ze bij de NOS. “Ik dacht dat ik op koers lag om te kunnen winnen, maar dan moet je het ook goed afmaken. Snelheid houden is hier lastig en ik raak hier mijn sterke laatste rondje een beetje kwijt. Dan word je tweede.”

De 35-jarige veelvoudig olympisch kampioene vindt desondanks dat ze op koers ligt in dit olympisch seizoen. “Het gaat lekker en ik heb er vertrouwen in. Ik heb veel zin om naar Salt Lake City te gaan, het wordt mijn allerlaatste keer op zo’n snelle baan.” In die Amerikaanse stad zijn de volgende wereldbekerwedstrijden.

Wüst sprak al in eerdere seizoenen de wens uit nog eens een wereldrecord te kunnen schaatsen, maar dat lukte toen niet. Voor deze keer gaat ze daar gezien de seizoensopbouw met twee pieken tijdens het olympisch kwalificatietoernooi en tijdens de Spelen in Beijing in februari niet van uit. “Je hoopt dat je de jetlag goed doorkomt en misschien heb ik wel de dag van mijn leven in het voorseizoen”, zei ze bij de NOS.