China en Amerika zetten nieuwe stap in ‘pingpongdiplomatie’

China en de Verenigde Staten zetten een nieuwe stap in het tafeltennis door samen twee gemengde koppels voor het WK af te vaardigen. De Chinees Lin Gaoyuan zal een duo vormen met de Amerikaanse Lily Zhang. De Amerikaan Kanak Jha zal aan de zijde van de Chinese Wang Manyu spelen, meldde de internationale bond ITTF. Het WK begint dinsdag.

Beide landen vieren met deze “historische” gemengde dubbels dat het vijftig jaar geleden is dat de zogeheten ‘pingpongdiplomatie’ ontstond. Toen een Amerikaanse tafeltennisser op het WK van 1971 per ongeluk in de bus van het Chinese team stapte en daar hartelijk werd begroet door de Chinese topspeler Zhuang Zedong, werd dat voorpaginanieuws en zorgde die ontmoeting voor een verbetering van de bekoelde politieke relatie tussen beide landen. De ontmoeting effende uiteindelijk het pad voor een bezoek van de Amerikaanse president Richard Nixon aan China in 1972.